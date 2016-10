Foto: Sara Nuru, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Model und Moderatorin Sara Nuru erinnert sich gerne an die Zeit, als sie mit ihrer Familie als Einwanderer aus Äthiopien in einer bayerischen Kleinstadt gelebt hat. Das habe vor allem Vorteile für ihre Familie gehabt: “Jeder kannte uns und grüßte uns”, sagte die 27-Jährige dem “Zeit Magazin”. Ihre Eltern seien 1986 aus der “Diktatur Äthiopiens geflohen”.

Als dritte Tochter der Familie, ist sie in Deutschland geboren. Erst im vergangenen Jahr, als sie die Bilder der vielen Flüchtlinge gesehen habe, habe sie verstanden, was ihre Mutter damals bei ihrer Flucht auf sich genommen habe. “Ich habe seither ein eigenes Bild im Kopf”, sagte sie. Sie sehe ihre Mutter, wie sie die jüngere Tochter auf dem Arm habe und die ältere an der Hand, “im Gesicht die Angst, was auf sie zukommen mag”.