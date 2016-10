Foto: Fußballfans der Deutschen Fußball-Nationalmannschaft, über dts Nachrichtenagentur

Hannover (dts Nachrichtenagentur) – Deutschland hat am Dienstagabend auch das dritte WM-Qualifikationsspiel gewonnen – gegen Nordirland stand es am Ende 2:0. Julian Draxler (13.) und Sami Khedira (17. Minute) schossen die beiden Treffer. Die deutsche Elf konnte in der ersten Halbzeit ihre fußballerischen Möglichkeiten präsentieren, in der zweiten Hälfte zeigte sie sich aber zunehmend schläfrig.

Die Nordiren kämpften tapfer und können mit dem Ergebnis letztlich zufrieden sein. Die ersten beiden Spiele zur Qualifikation für die WM 2018 in Russland hatte Deutschland mit jeweils 3:0 gegen Norwegen und Tschechien gewonnen. Die nächsten WM-Qualifikationsspiele der deutschen Mannschaft sind am 11. November gegen San Marino und am 26. März 2017 gegen Aserbaidschan. Anschließend geht es ab Herbst nächsten Jahres in die Rückrunde.