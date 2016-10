Foto: Frankfurter Wertpapierbörse, über dts Nachrichtenagentur

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Am Dienstag hat der DAX nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 10.577,16 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,44 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Mit Abstand größter Kursgewinner waren die Aktien der Lufthansa.

Die Fluggesellschaft hatte im September konzernweit 10,8 Millionen Fluggäste befördert und damit 5,2 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Vor allem ein stärkerer Ticketabsatz beim konzerneigenen Billigflieger Eurowings und den Auslandstöchtern sorgte für das Passagierplus. Auch ProSiebenSat.1 und Eon waren am Dienstag an der Spitze der Kursliste. Die größten Kursverlierer waren kurz vor Handelsschluss Infineon, Adidas und Fresenius SE. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Dienstagnachmittag schwächer. Ein Euro kostete 1,11 US-Dollar (-0,64 Prozent). Der Goldpreis ließ leicht nach, am Nachmittag wurden für eine Feinunze 1.257,73 US-Dollar gezahlt (-0,11 Prozent). Das entspricht einem Preis von 36,54 Euro pro Gramm.