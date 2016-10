Foto: Polizeiwagen, über dts Nachrichtenagentur

Bielefeld (dts Nachrichtenagentur) – In der Bielefelder Innenstadt ist am Dienstagmorgen ein 22-jähriger Pole bei einem Arbeitsunfall ums Leben gekommen. Nach den bis jetzt vorliegenden Erkenntnissen ereignete sich der Unfall an einer Baustelle, auf der Stahlelemente für Balkone mit einem Kran von einem Lkw abgeladen werden sollten, teilte die Polizei mit. Dabei wurde das Opfer von einem dieser Elemente getroffen und eingeklemmt.

Der 22-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Das zuständige Amt für Arbeitsschutz soll in die Ermittlungen eingebunden werden.