Foto: Ronald Zehrfeld, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Der Schauspieler Ronald Zehrfeld findet seine sensible Seite gut: “Ich spüre zu viel, nehme zu viel wahr. Manchmal bin ich eine sensible Pussy. Aber ich finde das ganz gut so”, sagte der 39-Jährige in der aktuellen Ausgabe von “Zeit Campus”.

Gleichzeitig mache ihn seine große und kräftige Statur unsicher: “Wenn du als großer Mensch dein Leben lang hörst: Mensch, Ronny, pass auf, du machst das noch kaputt! Wenn alles um einen rum ein bisschen zu klein ist und sich der Gartenstuhl verbiegt, sobald man sich drauf setzt. Manche sagen auch Obelix-Präsenz.” Mit dem Namen Ronny hat Zehrfeld dagegen kein Problem: “Ich höre öfter die Frage: Darf ich dich wirklich Ronny nennen? Ich habe damit kein Problem, ich werde von vielen so genannt.” Zwar würden Klischeefragen zur DDR-Biografie folgen, Zehrfeld sieht das jedoch als gutes Zeichen. “Da ist ein Interesse, und ich kann den Leuten schnell erklären, dass wir in der DDR nicht am Hungertuch genagt haben. Spannend sind die Leute, die wirklich etwas verstehen wollen.”