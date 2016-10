Foto: Küken neben Hühnereiern, über dts Nachrichtenagentur

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) – Im ersten Halbjahr 2016 haben in Deutschland die Hennen in Unternehmen mit mindestens 3.000 Hennenhaltungsplätzen insgesamt 5,9 Milliarden Eier gelegt. Mit 64 Prozent stammten die meisten Eier aus Bodenhaltung, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) anlässlich des Welt-Ei-Tags am Dienstag mit. 18 Prozent der Eier wurden in Freilandhaltung produziert.

Weniger Eier wurden in ökologischer Erzeugung (10 Prozent) oder in Kleingruppenhaltung beziehungsweise ausgestalteten Käfigen (8 Prozent) gelegt. Im ersten Halbjahr 2015 hatten die Hennen in Unternehmen mit mindestens 3.000 Hennenhaltungsplätzen 6 Milliarden Eier gelegt, wobei 63 Prozent aus Boden- und 17 Prozent aus Freilandhaltung stammten.