Berlin (dts Nachrichtenagentur) – 82 Prozent der Unternehmen setzen auf digitales Lernen. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO in Zusammenarbeit mit dem Branchenverband Bitkom unter 172 Personalverantwortlichen und Mitarbeitern von Unternehmen. 70 Prozent der Firmen setzen in einigen Bereichen oder vereinzelt auf das sogenannte E-Learning.

In weiteren 12 Prozent wird es unternehmensweit eingesetzt. Rund jedes fünfte Unternehmen (18 Prozent) gibt an, dass digitale Lern-Angebote für die Mitarbeiterqualifizierung überhaupt nicht vorhanden sind. Künftig wollen aber viele Unternehmen verstärkt auf unternehmensinternes E-Learning zurückgreifen. 82 Prozent geben an, dass digitale Selbstlernprogramme an Bedeutung gewinnen werden.