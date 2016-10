Foto: Karl-Marx-Monument in Chemnitz, über dts Nachrichtenagentur

Leipzig (dts Nachrichtenagentur) – Der Terrorverdächtige von Chemnitz, Jaber A., ist in der Nacht von Sonntag auf Montag in Leipzig festgenommen worden. Das teilte die sächsische Polizei über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. Der 22-jährige Syrer steht in Verdacht, mit der Terrormiliz “Islamischer Staat” (IS) in Verbindung zu stehen.

Zuvor hatte der Generalbundesanwalt wegen der besonderen Bedeutung des Falls das Verfahren übernommen. Bei der Durchsuchung einer Wohnung von A. wahrend eines Großeinsatzes am Samstag in Chemnitz fand die Polizei Medienberichten zufolge 500 Gramm hochexplosiven Sprengstoffs. Den Terrorverdächtigen konnten die Beamten aber während des Einsatzes nicht festnehmen, sodass dieser bis Montag auf der Flucht war. Als Ziel eines möglichen Anschlags von A. ist in Medienberichten von Berliner Flughäfen die Rede.