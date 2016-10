Foto: Türkische Flagge, über dts Nachrichtenagentur

Ankara (dts Nachrichtenagentur) – Bei einem Autobomben-Anschlag im Südosten der Türkei sind am Sonntag mindestens acht Menschen getötet worden. Bei den Opfern soll es sich um Soldaten der türkischen Armee handeln. Fünf weitere Personen, darunter auch Zivilisten, seien verletzt worden.

Der Anschlag ereignete sich vor einem Posten der Gendarmerie im Grenzgebiet zum Iran und dem Irak, zunächst bekannte sich niemand zu dem Angriff. Erst am Samstag hatten die Sicherheitsbehörden einen Anschlag in der Hauptstadt Ankara verhindert: Ein Mann und eine Frau hatten sich der Festnahme entzogen und in die Luft gesprengt. In der Region geht die türkische Armee seit Monaten gegen die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK vor.