Offenbach (dts Nachrichtenagentur) – Bei einem Verkehrsunfall in der Nähe des hessischen Offenbach ist am Samstag ein 62-jähriger Mann ums Leben gekommen. Der Mann sei auf einem Motorrad unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit. Der Mann kam mit seiner Maschine in einer Kurve von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanke.

Der Mann prallte ebenfalls gegen die Planke und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Er verstarb später in einem Krankenhaus. Möglicherweise führten die regennasse Fahrbahn und nicht angepasste Geschwindigkeit zu dem Unglück. Die Polizei leitete eine Untersuchung ein.