Foto: Ein Pärchen wartet am Flughafen, über dts Nachrichtenagentur

Langenhagen (dts Nachrichtenagentur) – Ferienflieger Tuifly hofft auf eine “Blitzgenesung” seiner Cockpit-Mitarbeiter. Obwohl nach Informationen von “Bild am Sonntag” am Wochenende noch rund 450 Mitarbeiter krankgemeldet waren, will die Airline am Sonntag alle 114 Flüge anbieten. Elke Eller, Personalvorstand bei der TUI AG, sagte “Bild am Sonntag” zur Kritik der Passagiere an den ausgefallenen Flügen: “Ich entschuldige mich bei allen Gästen, die nicht mit Tuifly fliegen konnten. Viele haben sich das ganze Jahr auf die Ferien gefreut, ich verstehe den Unmut.”