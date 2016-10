Foto: Bundeswehr-Soldat, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Die sogenannte “Rettungskette” für die rund 500 Bundeswehrsoldaten in Mali ist in Gefahr. Am Freitag informierte die niederländische Regierung das Parlament, dass sie ihre Rettungs- und Kampfhubschrauber im Frühjahr 2017 aus der UN-Friedensmission zurückzieht. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) macht in “Bild am Sonntag” Druck für eine zügige Nachfolgelösung: “Oberste Priorität hat der Schutz unserer Soldaten. Nach Ankündigung der Niederländer müssen jetzt die UN-Gespräche intensiviert werden, um angemessenen Ersatz zu finden.”