Foto: Fußballfan der Deutschen Fußball-Nationalmannschaft, über dts Nachrichtenagentur

Hamburg (dts Nachrichtenagentur) – Deutschland hat am Samstagabend das zweite WM-Qualifikationsspiel gegen Tschechien mit 3:0 gewonnen. Thomas Müller (13. und 66.) und Toni Kroos (49.) erzielten die Treffer. Das erste Spiel zur Qualifikation für die WM 2018 in Russland hatte Deutschland im September ebenfalls mit 3:0 gegen Norwegen gewonnen.

Die nächsten WM-Qualifikationsspiele der deutschen Mannschaft sind am 11. Oktober gegen Nordirland, am 11. November gegen San Marino und am 26. März 2017 gegen Aserbaidschan. Anschließend geht es ab Herbst nächsten Jahres in die Rückrunde.