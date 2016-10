Foto: Schmuck bei einer Hochzeit, über dts Nachrichtenagentur

Los Angeles (dts Nachrichtenagentur) – Der US-Schauspieler Tom Hanks darf legal Leute verheiraten. “Ich habe ein Online-Studium zum Pastor der Universal Life Kirche bestanden und mir für 40 Dollar ein Zertifikat besorgt”, sagte Hanks der Münchner Boulevardzeitung “tz”. Ob er “aber auch Babys taufen darf”, wisse er nicht.

Auf körperlich anspruchsvolle Rollen bereite er sich nicht anders vor, als vor 20 Jahren: “Ich gehe seit jeher jeden Job gleich an. Sobald ich zugesagt habe, gebe ich 100 Prozent für die Rolle.” Der zweimalige Oscar-Gewinner wird demnächst wieder in der Rolle des Robert Langdon in “Inferno”, der Verfilmung des gleichnamigen Romans von Dan Brown, in den Kinos zu sehen sein. Für seine Rolle in “Sully”, der voraussichtlich im Dezember in den deutschen Kinos anlaufen wird, gilt Hanks als einer der Oscar-Kandidaten.