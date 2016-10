Foto: Fahne von Russland, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Der Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft hat sich angesichts des Syrien-Konflikts klar gegen neue Sanktionen gegen Russland ausgesprochen. “Wir halten die Diskussion über die Ausweitung der Wirtschaftssanktionen gegen Russland wegen des Syrien-Konflikts für nicht zielführend”, sagte der Ost-Ausschuss-Vorsitzende Wolfgang Büchele den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Laut Büchele würde es zum einen “den dringendst benötigten weiteren Dialog über eine Lösung des Konflikts nicht erleichtern, zum anderen haben der Ölpreisverfall und Kursverlust des Rubels die russische Wirtschaft härter getroffen als die bisherigen Sanktionen”.

Büchele erklärte weiter: “Wir appellieren an alle involvierten Seiten, eine diplomatische Lösung für den Konflikt zu suchen. Nur so ist die dringendst benötigte Waffenruhe als erster Schritt in naher Zukunft erreichbar.” Ein Umweg über verschärfte Sanktionen werde von den Not leidenden Menschen in Syrien schwerlich als Hilfe der Weltstaatengemeinschaft verstanden werden.