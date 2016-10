Foto: Fußbälle, über dts Nachrichtenagentur

Mönchengladbach (dts Nachrichtenagentur) – Der Anspruch von Borussia Mönchengladbachs Trainer André Schubert ist, attraktiven Fußball zu spielen: “Der Profifußball ist vor allem für die Zuschauer gemacht. Wir leben von den Fans und wollen ihnen mit unserer Spielweise eine Freude machen”, sagte der 45-Jährige der “Rheinischen Post” (Samstagsausgabe). Schubert nimmt aber auch die Kritik wahr, die seiner Mannschaft besonders nach misslungenen Auswärtsspielen entgegenschlägt.

Nur eines der vergangenen 14 in der Bundesliga hat Gladbach gewonnen. “Wir sind mit unserem jungen Team noch nicht so cool und abgezockt, dass wir es auswärts so runterspielen wie zu Hause”, sagte er. Dass ein Jahr nachdem er Borussias Profiteam übernommen hat noch immer häufig der Name seines Vorgängers Lucien Favre fällt, sieht Schubert gelassen: “Ich glaube, das ist normal. Die Leute empfinden eben Sympathien und Dankbarkeit.” Vergleiche der taktischen Ausrichtung findet der Trainer, der Gladbach vom 18. Platz in die Champions League führte, aber schwierig. “Man muss auch bedenken, dass wir einen anderen Stil spielen. Unser Verhalten nach Ballverlust ist jetzt völlig anders. Die Spielweise lässt sich überhaupt nicht miteinander vergleichen”, sagte er.