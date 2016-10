Foto: Container, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Die Bundesregierung hat ihre Wachstumsprognose für das laufende Jahr leicht angehoben: Das Bruttoinlandsprodukt werde 2016 um 1,8 Prozent zulegen, teilte Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel am Freitag mit. Im Frühjahr war die Bundesregierung noch von 1,7 Prozent Wachstum ausgegangen. Im Jahr 2017 wird das Bruttoinlandsprodukt der Prognose zufolge um 1,4 Prozent und im Jahr 2018 um 1,6 Prozent zunehmen.

“Der Aufschwung der deutschen Wirtschaft ist solide”, so Gabriel. Sie behaupte sich in einem sehr schwierigen Umfeld. So laufe die globale Konjunktur laufe nach wie vor nicht rund, hinzu kämen die Folgen des Brexit-Votums, die in vielen Bereichen noch nicht absehbar seien.