Foto: Anton Hofreiter und Katrin Göring-Eckardt am 09.10.13 in Berlin, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Die Grünen sehen in der Verleihung des Friedensnobelpreises an Kolumbiens Präsident Juan Manuel Santos einen wichtigen Impuls, die Bemühungen um den Friedensprozess in Lateinamerika nicht aufzugeben und den anhaltenden Krieg “endlich zu beenden”. Das erklärten die Grünen-Fraktionsvorsitzenden Katrin Göring-Eckardt und Anton Hofreiter am Freitag in Berlin. “Juan Manuel Santos Calderón hat den Frieden durch Verhandlungen in Kolumbien entscheidend vorangebracht. Es ist mit sein Verdienst, dass dem Land, das Jahrzehnte lang in Gewalt versunken ist, nun der Weg für Reformen und Versöhnung offen steht.”