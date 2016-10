Foto: Barack Obama, über dts Nachrichtenagentur

Washington (dts Nachrichtenagentur) – US-Präsident Barack Obama hat wegen des Hurrikans “Matthew” für den Bundesstaat Florida den Notstand ausgerufen. Das teilte das Weiße Haus am Donnerstag mit. “Matthew” soll die Küste am Abend als Hurrikan der Stärke 4 erreichen.

Millionen Menschen in Florida, South Carolina und Georgia wurden dazu aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen. Zuvor hatte der Hurrikan bereits in Haiti schwere Schäden verursacht, nach Angaben des Zivilschutzes kamen mindestens 108 Menschen ums Leben. Auch in der benachbarten Dominikanischen Republik starben mehrere Menschen.