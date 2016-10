Foto: Start- und Landebahn an einem Flughafen, über dts Nachrichtenagentur

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Der Ferienflieger-Konzern Tuifly hat alle für den Freitag geplanten Flüge gestrichen. Insgesamt seien 108 Verbindungen betroffen, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Nur zehn Verbindungen könnten mit Hilfe eingekaufter Flugzeuge stattfinden.

Auch in den kommenden Tagen sei mit weiteren Annullierungen zu rechnen. Bereits am Donnerstag hatte die Airline 47 von 110 vorgesehenen Flügen streichen müssen. Wie schon an den Vortagen hatten sich zahlreiche Crew-Mitglieder bei Tuifly kurzfristig krank gemeldet. Tausende Passagiere waren betroffen.