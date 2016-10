Foto: Polizisten, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Im Zusammenhang mit der Landtagsdebatte in Nordrhein-Westfalen über “No-Go-Areas” hat der Bund Deutscher Kriminalbeamter (BDK) die Ausstattung der Polizei mit Elektroschock-Waffen, sogenannten Tasern, ins Gespräch gebracht: “Wer will, dass die Polizei in NRW ordentlich ausgestattet sein soll, muss auch über den Taser diskutieren. In jedem Streifenwagen sollte ein solches Gerät mitgeführt werden”, sagte BDK-Landesvorsitzender Sebastian Fiedler der “Westdeutschen Allgemeinen Zeitung”. Er regte einen “Pilotversuch” mit Tasern an.

Der Trainingsaufwand für diese Waffen sei klein, das Verletzungsrisiko für den Gegner auch, erklärte Fiedler. Die Elektroschocker wirkten noch mehr als Pfefferspray abschreckend auf Angreifer. Der Einsatz von Tasern sei möglicherweise auch geeignet, den Schusswaffengebrauch durch die Polizei zu reduzieren. In den USA gehören Elektroschocker zur Standardausrüstung von Polizisten.