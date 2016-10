Port-au-Prince (dts Nachrichtenagentur) – Der Hurrikan “Matthew” hat in Haiti zahlreiche Menschen in den Tod gerissen. Der Zivilschutz sprach zunächst von mindestens 23 Toten, dabei fehlten allerdings noch die Zahlen aus dem am stärksten betroffenen Départment Grand`Anse. Medien berichten von mindestens 65 Todesopfern.

Mindestens vier Menschen starben in der benachbarten Dominikanischen Republik. Unterdessen bereiten sich die US-Bundesstaaten Florida und South Carolina auf die Ankunft des Hurrikans vor. Hunderttausende Menschen wurden dazu aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen. Die Behörden erwarten unter anderem meterhohe Flutwellen. Dem US-Hurrikanwarnzentrum zufolge wird “Matthew” die Küste von Florida am Donnerstagabend als Hurrikan der Stärke 4 erreichen.