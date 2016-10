Foto: Istanbul, über dts Nachrichtenagentur

Istanbul (dts Nachrichtenagentur) – In der Nähe einer Polizeistation im Bezirk Yenibosna im Westen der türkischen Metropole Istanbul hat es am Donnerstag offenbar eine Explosion gegeben. Das berichtet unter anderem die Nachrichtenagentur Dogan. Demnach hatte sich die Detonation in einem Auto ereignet.

Mindestens eine Person sei schwer verletzt worden. Die Explosionsursache war zunächst unklar.