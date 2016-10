Foto: Israelische Siedlung Sderot, über dts Nachrichtenagentur

Tel Aviv (dts Nachrichtenagentur) – Im Süden Israels haben am Donnerstag den zweiten Tag in Folge Alarmsirenen vor Raketenangriffen aus dem Gazastreifen gewarnt. Nach Darstellung des israelischen Militärs explodierte ein von palästinensischem Gebiet abgefeuerter Sprengkörper über unbewohntem Gebiet, sodass keine Schäden zu verzeichnen waren. Bereits am Mittwoch war eine Rakete in der israelischen Siedlung Sderot niedergegangen.

Auch hierbei war niemand verletzt worden. Israel hatte darauf mit Panzerfeuer und einem Luftangriff auf Hamas-Stellungen im Gazastreifen reagiert. Die salafistische Gruppe Ahfad al-Sahaba-Aknaf Bayt al-Maqdis bekannte sich zu dem Angriff. Sie steht der vor allem in Syrien und im Irak aktiven Terrororganisation “Islamischer Staat” nahe.