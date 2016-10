Foto: Polizeistreife im Einsatz, über dts Nachrichtenagentur

Hildesheim (dts Nachrichtenagentur) – Im niedersächsischen Landkreis Hildesheim sind am Mittwochabend ein 77-jähriger Pkw-Fahrer und seine 78-jährige Beifahrerin bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen: Eine 19 Jahre alte Autofahrerin wurde schwer verletzt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war die 19-Jährige auf der Kreisstraße 408 zwischen den Ortschaften Brüggen und Wettensen in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geraten und mit dem entgegenkommenden Pkw des 77-Jährigen frontal zusammengestoßen. Die 78-Jährige starb noch an der Unfallstelle, der 77-Jährige und die 19-Jährige wurden in ein Hildesheimer Krankenhaus eingeliefert, wo Ersterer ebenfalls verstarb, so die Beamten weiter.

Die Staatsanwaltschaft leitete eine Untersuchung ein.