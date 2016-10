Foto: Wallstreet in New York, über dts Nachrichtenagentur

New York (dts Nachrichtenagentur) – Die US-Börsen haben am Mittwoch zugelegt. Am Abend wurde der Dow-Jones-Index mit 18.279,77 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,61 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag. Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 2.155 Punkten im Plus gewesen (+0,42 Prozent), die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 4.875 Punkten (+0,37 Prozent).

Beobachtern zufolge konnte die Hoffnung auf eine robuste Konjunktur in den USA konnte die Anleger am Nachmittag beruhigen: So stieg der Sammelindex des Institute for Supply Management (ISM) für die Geschäftsaktivität im Dienstleistungssektor der USA 57,1 Punkte, nach 51,4 Zählern im August. Das ist das höchste Niveau seit Oktober 2015. Auch die Auftragseingänge für die Industrie fielen im August besser aus als von Volkswirten prognostiziert. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Mittwochabend etwas stärker. Ein Euro kostete 1,12 US-Dollar (+0,02 Prozent). Der Goldpreis ließ leicht nach, am Abend wurden für eine Feinunze 1.267,44 US-Dollar gezahlt (-0,08 Prozent). Das entspricht einem Preis von 36,36 Euro pro Gramm.