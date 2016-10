Foto: Fahne vor den Vereinten Nationen (UN), über dts Nachrichtenagentur

New York (dts Nachrichtenagentur) – Der UN-Sicherheitsrat hat den früheren portugiesischen Ministerpräsidenten António Guterres für den Posten des UN-Generalsekretärs nominiert. In einer Probeabstimmung am Mittwoch sprach sich keine der fünf Vetomächte gegen Guterres aus. Der Sicherheitsrat hat das Vorschlagsrecht für den wichtigsten Posten bei der UN. Am Donnerstag soll der Portugiese, der von 2005 bis 2015 Hoher Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen war, von der Generalversammlung zum UN-Generalsekretär und damit zum Nachfolger des Südkoreaners Ban Ki-moon gewählt werden.