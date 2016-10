Foto: Belgische Polizei, über dts Nachrichtenagentur

Brüssel (dts Nachrichtenagentur) – In der Gemeinde Schaerbeek bei Brüssel sind am Mittwoch zwei Polizisten mit einem Messer angegriffen worden. Nach Angaben der belgischen Staatsanwaltschaft ist es nicht auszuschließen, dass der Angriff einen terroristischen Hintergrund hat. Demnach waren die beiden Beamten am Vormittag von einem Mann attackiert worden.

Einer der Polizisten sei am Hals, der andere am Bauch verletzt worden. Es bestehe keine Lebensgefahr. Die Identität des Täters war zunächst unklar.