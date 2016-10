Foto: Polizeistreife im Einsatz, über dts Nachrichtenagentur

Nürnberg (dts Nachrichtenagentur) – In Nürnberg im Stadtteil St. Johannis ist am Mittwochmorgen ein 27-Jähriger bei einem Betriebsunfall ums Leben gekommen. Der Mann sei bei Ladearbeiten an einem Lkw von einer Langpalette am Körper getroffen worden, die von einem Gabelstapler gefallen war, teilte die Polizei mit. Die Palette war mit Aluminiumprofilen beladen.

Von einem Notarzt eingeleitete Reanimationsmaßnahmen konnten dem Verletzten nicht mehr helfen. Die Kriminalpolizei hat die die Ermittlungen aufgenommen. Berufsgenossenschaft und Gewerbeaufsichtsamt wurden in Kenntnis gesetzt.