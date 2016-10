Stockholm (dts Nachrichtenagentur) – Der Nobelpreis in Chemie geht in diesem Jahr an die Molekularforscher Jean-Pierre Sauvage, Fraser Stoddart und Bernard Feringa. Das teilte die Königlich Schwedische Akademie der Wissenschaften am Mittwoch in Stockholm mit. Sie wurden für das Design und die Synthese von molekularen Maschinen ausgewählt.

Der Preis ist mit acht Millionen schwedischen Kronen, rund 830.000 Euro, dotiert. Der Träger des Friedensnobelpreises wird am Freitag in Oslo bekannt gegeben. Am Montag wurde mitgeteilt, dass der Nobelpreis für Medizin in diesem Jahr an den japanischen Zellforscher Yoshinori Ohsumi geht, die Briten David Thouless, Duncan Haldane und Michael Kosterlitz wurden am Dienstag als Träger des Physik-Nobelpreises benannt. Der Nobelpreis gilt als die höchste Auszeichnung in den berücksichtigten Disziplinen und wird jedes Jahr an Alfred Nobels Todestag, dem 10. Dezember, verliehen. Der Friedensnobelpreis wird in Oslo übergeben, alle anderen Preise in Stockholm.