Foto: Fußball liegt vor Freistoßspray, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – ARD und ZDF können alle Spiele der UEFA Fußball-Europameisterschaft 2020 live zeigen. Die Sportrechteagentur der beiden Rundfunkanstalten, SportA, habe hierüber eine Vereinbarung mit der UEFA erzielt, teilten ARD und ZDF am Mittwoch mit. Die Fußball-Europameisterschaft 2020 soll im Juni und Juli des Jahres erstmals in dreizehn europäischen Ländern stattfinden.

In München werden drei Gruppenspiele und ein Viertelfinale ausgetragen, die Halbfinals und das Finale werden im Wembley-Stadion in London gespielt. Die weiteren Spielorte sind Amsterdam, Baku, Bilbao, Brüssel, Budapest, Bukarest, Dublin, Glasgow, Kopenhagen, St. Petersburg und Rom. Wie in Frankreich 2016 werden 24 Mannschaften in 51 Spielen den Europameister 2020 ermitteln.