Foto: Air Berlin, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Die angeschlagene Fluggesellschaft Air Berlin hat eine Beteiligung an Gesprächen zwischen ihrem Hauptaktionär, der Airline Etihad Airways, und der TUI AG über die Gründung eines neuen Touristik-Airline-Verbundes bestätigt. Zentrales Thema der Gespräche sei der Beitrag, den Air Berlin mit ihrer Touristiksparte in einem von Etihad und TUI zu gründenden Airline-Verbund leisten könne, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Flugzeuge von Air Berlin und der Fluggesellschaft Tuifly, einschließlich der derzeit von Tuifly für Air Berlin im Rahmen einer eigenen Wet-Lease-Vereinbarung betriebenen Flugzeuge, könnten in dem neuen Airline-Verbund kombiniert werden.

Letzte Woche hatte die angeschlagene Fluggesellschaft angekündigt, ihre Kernflotte auf 75 Flugzeuge zu verkleinern und bis zu 1.200 Mitarbeiter zu entlassen.