Foto: Deutscher Bundestag, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Rot-Rot-Grün gewinnt in der Wählergunst an Zustimmung. Das berichtet “Bild” (Mittwoch) unter Berufung auf den neuen INSA-Meinungstrend. Während die SPD stabil bei 21 Prozent bleibt, erreicht die Linke 11,5 Prozent (plus 0,5 Prozentpunkte) und auch die Grünen 11,5 Prozent (plus 1,5 Prozentpunkte im Vergleich zu Vorwoche).

CDU/CSU (30 Prozent) und FDP (7 Prozent) halten ihre Ergebnisse aus der Vorwoche. Die AfD (15 Prozent) verliert einen halben Punkt, sonstige Parteien kommen zusammen auf 4 Prozent (- 1,5 Prozentpunkte). Rot-Rot-Grün steigert sich auf 44 Prozent, hat damit aber keine Mehrheit im Bundestag. Eine große Koalition aus CDU/CSU und SPD kommt wie in der Vorwoche auf 51 Prozent. Ein Bündnis aus CDU/CSU, Grünen und FDP – eine so genannte Jamaika-Koalition – kommt auf 48,5 Prozent. Auch das reicht knapp für eine parlamentarische Mehrheit. Für den INSA-Meinungstrend im Auftrag von “Bild” wurden vom 30. September bis zum 3. Oktober 2016 insgesamt 2.049 Bürger befragt.