Foto: Journalisten bei der AfD, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Der Sprecher der ostdeutschen CDU-Europaabgeordneten im Europäischen Parlament, Hermann Winkler, hat sich für Koalitionen der Union auf Landes- und auf Bundesebene ausgesprochen: “Wenn es eine bürgerliche Mehrheit gemeinsam mit der AfD gibt, sollten wir mit ihr koalieren. Sonst steuern wir auf eine linke Republik zu”, sagte Winkler der Zeitschrift “Super Illu”. Wenn die SPD Bündnisse mit der Linkspartei eingehe, könne dies die CDU künftig auch mit der AfD. Und: “In Sachsen-Anhalt hätte das schon Sinn gemacht.”

Ausdrücklich stärkte Winkler im Streit mit der CSU den Christsozialen und dem bayerischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer den Rücken. “Deutschland kann nicht alle Flüchtlinge dieser Welt aufnehmen. Deswegen gibt es schon eine faktische Obergrenze. Wer das bestreitet, verkennt die Realität”, sagte Winkler. Nicht umsonst seien die Rechtspopulisten länderübergreifend auf dem Vormarsch. Deutschland, so der Europaabgeordnete weiter, habe in den vergangenen Jahren gleich mehrere Alleingänge gewagt, die das Land in Europa isolierten. “Die Flüchtlingspolitik ist ein Beispiel dafür. Es ist uns immer noch nicht gelungen, eine europäische Lösung durchzusetzen. Dass sich die Lage entspannt hat, haben wir nur der konsequenten Haltung Ungarns zu verdanken. Es ist das einzige Land, das sich an EU-Regeln hält und Außengrenzen sichert und dafür auch noch aus Reihen der deutschen Bundesregierung Prügel bezogen hat”, so der Sprecher der ostdeutschen CDU-Europaabgeordneten.