Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Nach dem Abbruch der Syrien-Gespräche zwischen den USA und Russland wollen sich am Mittwoch ranghohe Vertreter westlicher Verbündeter in Berlin beraten. An den Gesprächen sollen die Politischen Direktoren der Außenministerien der USA, Frankreichs, Großbritanniens, Italiens und Deutschlands teilnehmen, teilte das Auswärtige Amt am Dienstag mit. Dabei sollen Wege zur Eindämmung der Gewalt in Syrien gefunden werden.

Am Montag hatten die USA die Gespräche mit Russland über einen Waffenstillstand in Syrien gestoppt. Moskau und die mit Russland verbündete syrische Regierung hätten die Angriffe auf zivile Ziele in dem Bürgerkriegsland wieder verstärkt, sagte ein Sprecher des US-Außenministeriums zur Begründung.