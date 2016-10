Foto: Wladimir Putin, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Wegen des verstärkten Einsatzes der russischen Luftwaffe in Syrien hat der Chef der konservativen EVP-Fraktion im Europaparlament, Manfred Weber, ein deutliches Signal des nächsten EU-Gipfels an die Adresse des russischen Staatschefs Wladimir Putin gefordert: “Europa muss Präsident Putin klar machen, dass seine Art der Politik keinen Raum haben darf”, sagte der CSU-Politiker dem “Tagesspiegel” (Mittwochsausgabe). Weber forderte, dass die EU beim nächsten Gipfel am 20. und 21. Oktober eine konkrete Syrien-Initiative ergreifen müsse. “Hierzu gehört auch, dass Druck auf die USA, aber vor allem auf Russlands Präsident Putin ausgeübt wird”, sagte er.