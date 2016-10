Foto: Norbert Lammert, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Nach den Pöbeleien am Tag der Deutschen Einheit in der Dresdner Innenstadt hat Bundestagspräsident Norbert Lammert ausbleibende Reaktionen der übrigen Festteilnehmer kritisiert: “Was mich ernüchtert hat: Dass eine so kleine, lautstarke Minderheit von der großen Mehrheit das Feld überlassen bekommen hat”, sagte der Parlamentspräsident der “Rheinischen Post” (Mittwochsausgabe). Zu Beginn des zentralen Festakts zum Tag der Deutschen Einheit war es am Montag in Dresden zu lautstarken Protesten gegen Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bundespräsident Joachim Gauck gekommen. Vor dem Sicherheitsbereich hatten einige Hundert Demonstranten Parolen wie “Merkel muss weg” und “Volksverräter” skandiert.