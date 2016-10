Foto: Rettungswagen, über dts Nachrichtenagentur

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) – Im Jahr 2015 sind in Deutschland etwa 80.000 Menschen ohne Krankenversicherungsschutz gewesen. Das entspricht 0,1 Prozent der Bevölkerung, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) mit Verweis auf die Ergebnisse des alle vier Jahre erhobenen Zusatzprogramms “Angaben zur Krankenversicherung” aus dem Mikrozensus am Dienstag mit. Es ist die größte jährlichen Haushaltsbefragung in Deutschland.

2011 waren in Deutschland noch rund 137.000 Personen nicht krankenversichert und besaßen auch keinen sonstigen Anspruch auf Krankenversorgung, 2007 waren es rund 196.000 Personen. Im Zuge der Gesundheitsreform 2007 wurde schrittweise bis 2009 eine Krankenversicherungspflicht für alle Bürger ohne anderweitigen Anspruch auf Absicherung im Krankheitsfall eingeführt. Seitdem ist die Zahl der Menschen ohne Krankenversicherungsschutz stetig zurückgegangen.