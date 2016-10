Foto: Die Erde aus dem Weltraum aufgenommen, über dts Nachrichtenagentur

Straßburg (dts Nachrichtenagentur) – Das Europaparlament hat am Dienstag mit großer Mehrheit für das Pariser Übereinkommen gestimmt. Vor der Abstimmung hatte sich der UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon mit einer Rede an das Plenum gewandt. Durch die Zustimmung kann die EU, zusammen mit den 7 Mitgliedstaaten, die das Ratifizierungsverfahren bereits abgeschlossen haben, bei den Vereinten Nationen in New York voraussichtlich am Freitag ihre Ratifikationsurkunden hinterlegen.

Ungarn, Frankreich, Slowakei, Österreich, Malta, Portugal und Deutschland hatten ihre nationalen Verfahren bereits abgeschlossen. Das Übereinkommen von Paris soll innerhalb von 30 Tagen in Kraft treten, nachdem es 55 Staaten, die mindestens 55 Prozent der weltweiten Emissionen verursachen, ratifiziert haben. Bisher hatten 62 Staaten dem Abkommen formal zugestimmt, die 51,89 Prozent der Emissionen verursachen. Die EU verursacht ungefähr 12 Prozent der weltweiten Emissionen. Somit kann das Abkommen voraussichtlich noch vor der Klimakonferenz COP22, die vom 7. bis zum 18. November in Marrakesch stattfinden soll, in Kraft treten.