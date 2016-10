Foto: Polizei, über dts Nachrichtenagentur

Göttingen (dts Nachrichtenagentur) – In der niedersächsischen Gemeinde Gleichen im Landkreis Göttingen ist am Montagabend eine 51-jährige Rollstuhlfahrerin bei einem Brand in der Küche ihres Wohnhauses ums Leben gekommen. Die mit in dem Haus lebende 81-jährige Mutter des Opfers habe ihre Tochter entdeckt und auf die Terrasse geschoben, teilte die Polizei am Dienstag mit. Außerdem versuchte sie, die Flammen mit einer Decke zu ersticken.

Die 51-Jährige starb noch am Unglücksort. Über die näheren Umstände zur Entstehung des Feuers könnten momentan noch keine Angaben gemacht werden, so die Beamten weiter. Weitere Ermittlungen wurden aufgenommen.