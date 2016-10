Foto: Mann läuft Rolltreppe hoch, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – 30,1 Prozent der Frauen und Männer in Deutschland fühlen sich laut einer Umfrage oft getrieben und unter Zeitdruck gesetzt. In der Erhebung des Marktforschungsinstituts GfK für das Apothekenmagazin “Baby und Familie” wurden 2.146 Frauen und Männern befragt. 45,8 Prozent der Frauen und Männer mit Kindern bis 15 Jahren im Haushalt empfinden demnach häufig einen Zeitdruck (ohne Kinder bis 15 Jahre: 25,4 Prozent).

Jeder Vierte in Deutschland (25,5 Prozent) hat oft das Gefühl, nichts gegen den Zeitdruck machen zu können. Von den Bundesbürgern mit Kindern bis 15 Jahre sagen das 38,3 Prozent (ohne Kinder bis 15 Jahre: 21,6 Prozent). Nahezu jeder Sechste in Deutschland (16,2 Prozent) dagegen beschreibt seinen Alltag als “eher zu ruhig, fast langweilig” (mit Kindern bis 15 Jahre: 7,2 Prozent). Annähernd zwei Drittel der Frauen und Männer fühlen sich weder gestresst noch gelangweilt: 63,4 Prozent sagen, ihr Alltag sei gerade richtig so (mit Kindern bis 15 Jahre: 51,6 Prozent).