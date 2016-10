Foto: Polizeiwagen, über dts Nachrichtenagentur

Bayreuth (dts Nachrichtenagentur) – Auf der Autobahn 9 im bayerischen Landkreis Bayreuth ist in der Nacht von Montag zu Dienstag eine 75-jährige Beifahrerin eines Pkw bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Zwei weitere Personen erlitten schwere Verletzungen, teilte die Polizei mit. Der 33-jähriger Fahrzeugführer war aus bisher unbekannten Gründen zwischen der Rastanlage Pegnitz und der Ausfahrt Pegnitz nach rechts von der Autobahn abgekommen und letztendlich auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen gekommen.

Ein 63-jähriger Pkw-Fahrer fuhr kurz darauf nahezu ungebremst in das quer auf der Fahrbahn stehende Wrack. Bei dem Unfall zog sich die 75-Jährige schwerste Verletzungen zu, an denen sie später im Krankenhaus verstarb. Die Fahrer beider Fahrzeuge erlitten schwere Verletzungen. Die Staatsanwaltschaft leitete eine Untersuchung ein. Die Autobahn in Richtung Nürnberg war bis gegen 7 Uhr komplett gesperrt, es bildete sich ein Rückstau von über elf Kilometern.