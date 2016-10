Foto: Marco Caligiuri (Greuther Fürth), über dts Nachrichtenagentur

Stuttgart (dts Nachrichtenagentur) – Zum Abschluss des achten Spieltages in der 2. Liga hat Stuttgart gegen Fürth mit 4:0 gewonnen. Ein Doppelschlag von Carlos Mané in der 2. und 5. Minute brachte die Gastgeber perfekt in die Partie und verunsicherte die Franken so stark, dass nur ein weiterer Treffer bis zur Pause durch Benjamin Pavard in der 25. Minute noch schmeichelhaft war. In der zweiten Halbzeit zeigte Fürth dann eine deutlich verbesserte spielerische Leistung, musste aber dennoch einen weiteren Treffer von Christian Gentner in der 80. Minute hinnehmen.

In der Tabelle ist Stuttgart jetzt auf Platz drei hinter Tabellenführer Eintracht Braunschweig und Hannover 96 auf Position zwei. Fürth muss sich mit dem achten Tabellenplatz begnügen. Auf den Abstiegsplätzen sind Bielefeld und St. Pauli.