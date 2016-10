Foto: Frankfurter Wertpapierbörse, über dts Nachrichtenagentur

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Am Tag der Deutschen Einheit haben die DAX-Titel nachgelassen. Weil der Xetra-Handel am Feiertag nicht stattfand, gab es nur einen schwächeren Handel an den Börsen in Düsseldorf und in Berlin sowie bei außerbörslichen Handelsplattformen wie Tradegate oder Lang & Schwarz. Tradegate berechnete den DAX kurz nach 17 Uhr mit 10.470 Punkten, Lang & Schwarz mit 10.487 Punkten.

Das entspricht einem Abschlag von etwa 0,2 bis 0,4 Prozent auf den Xetra-Schluss vom Freitag. Meistgehandeltes Papier bei Tradegate war mit Abstand die Aktie der Deutschen Bank, die um über zwei Prozent nachgab. Auch BASF, Eon, RWE und BMW waren unter Druck. Heidelbergcement und Beiersdorf gehörten hingegen zu den wenigen Titeln, die am Feiertag gefragt waren und etwas zulegen konnten. Vom Dow kamen am Montag negative Vorgaben. Am Nachmittag wurde der US-Index mit 18.236 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,39 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.