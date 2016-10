Foto: VW-Logo, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Als Reaktion auf die VW-Dieselaffäre will EU-Verbraucherkommissarin Vera Jourová einheitliche Schadensersatzregeln für die Europäische Union einführen. “Ich finde es unerträglich, dass in den USA VW-Kunden entschädigt werden, während wir uns in Europa mit 28 unterschiedlichen Regelungen herumschlagen”, sagte Jourová dem “Tagesspiegel” (Dienstagausgabe). Der Fall VW zeige, dass Europa eine Rechtslücke habe.

Die Kommissarin will daher mit den Mitgliedsstaaten über europaweite Schadensersatzregeln sprechen. “Die Unternehmen werden im IT-Zeitalter immer stärker und größer, trotzdem gibt es Länder wie Deutschland, in denen der Verbraucher auch heute noch auf eigene Faust sehen muss, wie er zu seinem Recht kommt”, kritisierte die Tschechin. “Das ist nicht mehr zeitgemäß.”