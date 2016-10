Foto: Biertrinkende Frau, über dts Nachrichtenagentur

München (dts Nachrichtenagentur) – Das Oktoberfest in München hat in diesem Jahr einen Negativ-Rekord bei der Besucherzahl aufgestellt. Insgesamt haben 5,6 Millionen Menschen das größte Volksfest der Welt besucht, teilte die Festleitung mit. Das sei die niedrigste Besucherzahl seit 15 Jahren und um 300.000 Besucher geringer als im Vorjahr.

Ursachen seien das regnerische Wetter und verstärkte Kontrollen wegen der Terror-Gefahr gewesen. So hatten Besucher keine großen Taschen mit auf das Festgelände nehmen dürfen, zudem war das Gelände vollständig eingezäunt worden. “Das ist so, dass wir keine dramatischen Einbrüche haben. Aber was wir beobachten ist, dass sich das Verhalten auf dem Oktoberfest geändert hat. Man sieht, dass es später los geht und dass es abends auch nicht übermäßig lang dauert. Das ist ein geändertes Wiesn-Verhalten”, sagte Festleiter Josef Schmid. Auch sei der Bierkonsum um bis zu 15 Prozent eingebrochen.