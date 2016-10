Foto: Fußbälle, über dts Nachrichtenagentur

Heidenheim an der Brenz (dts Nachrichtenagentur) – Am achten Spieltag der 2. Bundesliga hat der 1. FC Heidenheim 1:1 gegen den Tabellenführer Eintracht Braunschweig gespielt. Die Eintracht startete besser in die Partie und versuchte, ihrer Favoritenrolle gerecht zu werden. Wirklich zwingende Offensivaktionen gelangen den Braunschweigern aber nicht.

Die Heidenheimer trauten sich zur Mitte der ersten Halbzeit etwas mehr zu und gingen in der 27. Minute durch ein Tor von Tim Kleindienst in Führung. Zur Pause war diese Führung nicht mal unverdient, da Braunschweig das Spiel immer mehr an den Gastgeber abgab. Auch in der zweite Hälfte blieben die Heidenheimer die aktivere Mannschaft. Dennoch waren es die Niedersachsen, die die Partie durch ein Kopfballtor von Kumbela in der 76. Minute wieder ausgleichen konnten. Heidenheim ließ sich aber durch den Gegentreffer nicht aus der Fassung bringen und stürmte weiter nach vorne. Der Tabellenführer schien mit dem Unentschieden zufrieden zu sein, verteidigte tief und sicherte sich den Punkt. Am neunten Spieltag muss Heidenheim in Fürth ran, Braunschweig spielt gegen Kaiserslautern. Die Ergebnisse der parallel gestarteten Begegnungen: 1. FC Kaiserslautern – Arminia Bielefeld 0:0, Würzburger Kickers – TSV 1860 München 2:0.