Foto: Big Ben, über dts Nachrichtenagentur

London (dts Nachrichtenagentur) – Die britische Premierministerin Theresa May will den EU-Autritt ihres Landes bis spätestens Ende März kommenden Jahres einleiten. Das kündigte sie gegenüber dem Sender BBC am Sonntag an. Dann soll gemäß der Artikel-50-Regelung der zweijährige Aushandlungsprozess beginnen, in dem europäische und britische Gesetze entflochten werden.

Zudem wird dabei das Verhältnis, auch in Wirtschafts- und Handelsfragen, zwischen der EU und Großbritannien neu geregelt. Zudem kündigte May ein Gesetz an, dass EU-Regelungen den britischen Bestimmungen unterstellt und jenes Gesetz aufhebt, dass 1972 den Beitritt zur Europäischen Gemeinschaft ermöglichte. Details sollen auf dem Parteitag der Konservativen besprochen werden, der in Birmingham beginnt.