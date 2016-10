Foto: Polizeiwagen, über dts Nachrichtenagentur

Dresden (dts Nachrichtenagentur) – Unbekannte haben in der Nacht auf Sonntag in Dresden mehrere Polizeifahrzeuge in Brand gesetzt. Drei Fahrzeuge seien erheblich beschädigt worden und könnten nicht mehr verwendet werden, berichtet die “Sächsische Zeitung”. Niemand sei verletzt worden, der Schaden liege bei mehreren zehntausend Euro.

Nach ersten Erkenntnissen sei die Tat politisch motiviert: Es gebe einen Zusammenhang mit den Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit, die dieses Jahr in der sächsischen Landeshauptstadt stattfinden. Nicht weit vom Tatort entfernt sei eine Person festgenommen worden, die polizeifeindliche Parolen auf eine Wand gesprüht hatte. Zunächst bekannte sich niemand zu der Tat.