Berlin (dts Nachrichtenagentur) – CDU-Chefin Angela Merkel hat sich hinter ihren in die Kritik geratenen Generalsekretär Peter Tauber gestellt. “Die Parteivorsitzende und der Generalsekretär arbeiten wunderbar zusammen und werden das auch in Zukunft so tun”, sagte eine Parteisprecherin der Zeitung “Bild am Sonntag”. Fast wortgleich äußerte sich der hessische Ministerpräsident und CDU-Vize Volker Bouffier, aus dessen Landesverband Tauber stammt.

Er sagte zu dem Blatt: “Ich habe bisher gut mit Peter Tauber zusammengearbeitet, und das werde ich auch in Zukunft tun.” Die rheinland-pfälzische CDU-Chefin Julia Klöckner, ebenfalls Bundes-Vize, sagte über Tauber: “Solche Schlagzeilen wie in den vergangenen Tagen sind für Peter Tauber persönlich sicher nicht schön. Er gehört nach wie vor zum inneren Führungskreis der CDU und bringt sich dort engagiert ein.” Gegen Tauber waren zuletzt Mobbing-Vorwürfe im Zusammenhang mit seiner Zeit als Kreisvorsitzender erhoben worden.